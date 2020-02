Papa Francesco premia il Generale Abagnara

La Santa Sede ha conferito quest’oggi l’Onorificenza Pontificia di “Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa” al generale di brigata Diodato ABAGNARA, già Comandante della Joint Task Force Lebanon-Sector West in Libano.

L’onorificenza è stata concessa da PAPA FRANCESCO per i meriti acquisiti dall’alto ufficiale durante il periodo di comando dell’Operazione Leonte XXV, (ottobre 2018-maggio 2019), nell’ambito della Missione UNIFIL in Libano, dove ha guidato i Peacekeepers della Brigata Bersaglieri Garibaldi.

Il Pontefice, incontrando il generale Abagnara lo scorso 26 giugno 2019, aveva espresso il Suo profondo e vivissimo apprezzamento per l’opera di supporto alla popolazione locale, al dialogo interreligioso ed in particolare per la costruzione a Shama della Chiesa “Maria Decor Carmeli e San Giovanni XXIII Papa”, unica chiesa di rito latino nel sud del Libano, inaugurata con dedicazione da parte dell’Ordinario Militare per l’Italia, l’arcivescovo Santo MARCIANO’. Opere queste che, unitamente agli impegni volti a garantire la sicurezza nella regione, hanno inciso in maniera determinante alla stabilizzazione dell’area ed alla collaborazione tra le parti per intese di pace. L’Ordine pontificio di San Silvestro Papa (in latino: Ordo Sancti Silvestri Papae) è un ordine cavalleresco della Santa Sede. Prima del 1841, era universalmente conosciuto come uno degli ordini più antichi ed è considerato dal cerimoniale diplomatico, Ordine Cavalleresco di Prima Classe. I membri godono del privilegio del saluto militare da parte delle Guardie Svizzere, della precedenza nelle cerimonie ufficiali ed al rango apicale di Cavaliere di Gran Croce, il trattamento di “Eccellenza”.

Alla cerimonia di conferimento, presieduta dall’Ordinario Militare per l’Italia Marciano, erano presenti il Console Onorario d’Italia nel Sud del Libano, Dr. Ahmad Seklaoui, ed il Cappellano Militare Capo, don Claudio Mancusi.