Il presidente della provincia Strianese contro la Gori

“In qualita’ di Presidente della Provincia di Salerno esprimo tutto il mio disappunto nei confronti della Societa’ GORI SPA per la scellerata gestione degli interventi di manutenzione programmati in maniera assolutamente non idonea, che stanno arrecando danni e disagi a tutte le comunita’ dell’ Agro Nocerino Sarnese. Mi riservo di agire nelle sedi deputate legalmente contro GORI SPA, per difendere i diritti negati ai nostri concittadini.Sono sempre stato un sostenitore di politiche di collaborazione e sinergia tra Enti al fine di ottenere risultati migliori per la cittadinanza, ma quando sono evidenti disservizi e malegestione non esitero’ mai a denunciarlo”.

Così in una nota il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.