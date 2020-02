Regionali. De Luca pronto per l’investitura. Carfagna contro Caldoro

Candidatura di Vicenzo De Luca. Piero De Luca, secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, avrebbe anticipato che sarà la direzione campana del Partito democratico ad ufficializzare la ricandidatura del papà alla presidenza della Regione Campania. L’investitura sarebbe prevista durante la prossima direzione regionale del Pd, in programma il 17 febbraio, il partito “farà la propria scelta”. Piero De Luca afferma, quindi, per i Dem corre “l’obbligo e il dovere di intercettare l’elettorato dei 5 stelle: l’elettorato che, per varie ragioni, anche a livello nazionale, non ha votato Pd” mettendo una pietra sopra le possibili alleanze con i pentastellati.





















Caldo contestato da Carfagna.

Nel centrodestra ancora invettive contro Caldoro. L a vice presidente della Camera, Mara Carfagna, nei giorni scorsi ha prodotto contrastati commenti sulla candidatura di Caldoro, ieri è tornata a contestarne metodo e scelta. “Gli alleati mostrano qualche perplessità sul candidato di Forza Italia in Campania, come già avevo fatto io. Perché è una candidatura che gli elettori hanno già sperimentato. Si sono espressi una volta con successo e una volta no. Credo – si legge sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno – che si debba uscire dallo schema Caldoro/De Luca: sarebbe la terza volta. Si potrebbe costruire una candidatura più forte e popolare, ma più passa il tempo e più diventa difficile che questo accada”.









La posizione di Forza Italia.

Il vice presidente di FI Antonio Tajani afferma invece che “Stefano Caldoro è stato il miglior governatore nella storia della Regione Campania e ha condotto una seria e qualificata opposizione alla giunta di Vincenzo De Luca in questi cinque anni. A questo bisogna aggiungere che in numerosi sondaggi è sempre risultato il candidato più gradito ai nostri elettori. Il presidente Silvio Berlusconi – dice Tajani – ha personalmente indicato Stefano Caldoro dopo aver verificato la praticabilità di altre candidature. In tale occasione la stessa onorevole Mara Carfagna ha escluso una sua disponibilità a candidarsi”.