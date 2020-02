S.Antonio Abate. Prevenzione coronavirus. Sindaco dona igienizzante alle scuole

Sempre in prima linea. Ilaria Abagnale, la giovane Sindaco di Sant’Antonio Abate, amatissima dalla sua comunità resta fortemente sensibile alle istanze del suo territorio. Dal suo profilo social la prima cittadina ha dato, per l’ennesima volta, un forte segnale anche riguardo l’attuale criticità legata alla prevenzione del coronavirus, soprattutto nell’ambito scolastico cittadino.





















Un dono prezioso alla comunità scolastica.

“Ilaria” affettuosamente riconosciuta dalla sua comunità “Per garantire la massima igiene di tutti gli studenti” della sua città ha “deciso di donare personalmente, a ognuna delle sedi d’istruzione, una tanica di 5L di igienizzante alcolico superiore al 60%, così come prescritto dal Ministero della Salute, accompagnato da un dispenser in acciaio inox AISI 316, lega utilizzata per la realizzazione di prodotti di destinazione farmaceutica ed ospedaliera”. Un prodotto speciale che nonostante le difficoltà di ricerca in questo periodo, è certificato e considerato uno dei migliori in materia di disinfettanti.









Un prodotto altamente professionale.

“L’igienizzante “Soft Care”, utilizzato anche negli ambienti ad alto rischio come gli ospedali, è composto da una miscela di alcool che svolge un’elevata azione di rimozione di germi e batteri, per un’igiene profonda della cute. La sua formula consente un tempo di contatto prolungato del prodotto con la pelle e di conseguenza una maggiore efficacia. Inoltre, contiene un agente idratante che lascia la pelle morbida” scrive il sindaco. “Abbiamo scelto il meglio per i nostri bambini, fiduciosi che, associato alle giuste pratiche di igiene, limiti il diffondersi di qualsiasi tipo di infezione”. Ilaria resta esempio edificante.

