S.Marzano sul Sarno. Manutenzione strade provinciali. L’affondo di FdI

Manutenzione delle strade provinciali. L’affondo del gruppo Fratelli d’Italia cittadino.





















Stop passerelle.

“Il Presidente della Provincia si ricordi di avere una carica istituzionale ancor prima di prestarsi a mere passerelle alimentante da gruppetti di persone che non hanno neanche il coraggio di palesarsi come aderente al partito del Presidente. Sappiamo di continue e certificate segnalazioni che da mesi la Provincia di Salerno ed il suo Presidente ricevono chiedendo interventi risolutori e complessivi sui tratti stradali di competenza provinciale, al fine di rispondere alle tante esigenze di sicurezza e mobilità dei cittadini” si legge in una nota del gruppo.









Accuse ai Dem.

Dito puntato particolarmente sui Dem locali: “Riscontriamo che ad una semplice richiesta da parte di un gruppetto appartenete e vicino al PD subito si mobilitano venendo a fare la passerella e postando foto di aver risolto un enorme problema realizzando 4 strisce orizzontali su strade completamente dissestate. Un piccolo contentino pre elettorale che vuol dimostrare delle capacità risolutive cercando di accaparrarsi qualche consenso nelle prossime tornate elettorali. Uno smacco e mancato rispetto istituzionale da parte di chi dovrebbe garantirlo visto il ruolo che si occupa. Se per risolvere un problema bisogna avere la tessera del PD fatecelo sapere che per il bene della comunità siamo disposti anche a questo sacrificio, però evitate e sappiate che ve lo impediremo di continuare a prendere in giro i cittadini con queste pagliacciate”.