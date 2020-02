Salerno. FdI, ecco i nuovi vertici provinciali

“Nella qualità di commissario provinciale di Fratelli d’Italia per la provincia di Salerno, sentiti il Questore della Camera dei Deputati On. Edmondo Cirielli e il Senatore Antonio Iannone (neo commissario regionale di FdI) nomino vice-commissari provinciali: la Dott.ssa Sonia Alfano (sindaco di San Cipriano Picentino e componente dell’Esecutivo di Anci Campania) e il Prof. Gherardo Marenghi (docente di diritto amministrativo presso l’Ateneo di Salerno nonché responsabile del Dipartimento Università di FdI Campania), nella consapevolezza che sapranno svolgere il ruolo affidato con dedizione e competenza per la crescita del partito”. Lo annuncia, in una nota, il nuovo commissario provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore.