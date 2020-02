Salerno. Polizia arresta un detenuto fuggitivo dal pronto soccorso

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti, in concorso con personale della Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Salerno – Fuorni, nella giornata di ieri, hanno tratto in arresto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale A.G., di 27 anni, pregiudicato, già ristretto in detenzione carceraria.

Il giovane era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno dal personale della Polizia Penitenziaria per una sospetta frattura ad un braccio, quando all’improvviso ha aggredito gli agenti, causando lievi lesioni a uno di essi, divincolandosi rapidamente e fuggendo verso l’uscita del pronto soccorso, ed in breve tempo ha fatto perdere le proprie tracce.

Immediatamente, gli agenti penitenziari lo hanno inseguito, diramando nel contempo una nota di ricerca alla sala operativa della Questura. Gli agenti della Volante, grazie anche all’ausilio del personale della Polizia Penitenziaria, hanno rintracciato il fuggitivo in via San Leonardo e lo hanno arrestato.

L’Autorità Giudiziaria ha arabi la ricollocazione del giovane presso la casa circondariale, in attesa del giudizio di convalida.