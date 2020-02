San Marzano. I componenti di Fratelli D Italia : tutti disponibili a candidarsi.

C’era attesa per la riunione del coordinamento cittadino in programma presso lo

studio dell’Avv. Andrea Oliva, convocata dal coordinatore cittadino Michele Langella

del partito di Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni comunali.

Sul tavolo, al termine della riunione, tutti i partecipanti hanno dato la propria

disponibilità con grande senso di responsabilità ad una candidatura a consigliere

comunale anche in una lista civica.

Un numero cospicuo di uomini e donne che hanno dato mandato ad una delegazione

per stilare e condividere un serio e attuabile programma elettorale da condividere con

le altre forze sane che ci sono oggi sul territorio marzanese.

Nessuna scelta sul nome del candidato Sindaco, che dovrà essere la sintesi di un

ragionamento condiviso con chi sarà fautore di un progetto politico e programma

elettorale che avrà come primo punto un richiamo all’ impegno e alla partecipazione

dei cittadini che amano la propria città.