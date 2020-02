San Valentino. Sospensione dell’erogazione idrica

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell’erogazione idrica da mercoledì 12 febbraio 2020 alle 12:00 a giovedì 13 febbraio 2020 alle 06:00, nelle seguenti zone del comune di San Valentino Torio:

Intero territorio Comunale

Si comunica, inoltre, che sarà predisposto il servizio sostitutivo con autobotte nelle seguenti strade:

• Piazza Ferrovia di fronte stazione Circumvesuviana

• Via Giovan Battista Vico nei pressi Parcheggio campo sportivo

• Via Provinciale nei pressi parcheggio Industria Graziella

• Via San Valentino nei pressi parcheggio Mercato ortofrutticolo (Comune di Sarno)