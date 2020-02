Scafati. Arpaia: “Emergenza coronavirus mostra fragilità del nostro sistema sanitario”

Lunedi mattina, salvi imprevisti, la città ritorna alla sua quotidianità. Riapriranno le scuole, gli uffici pubblici, il cimitero, lo stadio e il mercato settimanale. Restano 4 gli scafatesi in isolamento perché venuti a contatto con persone della zona rossa lombarda, costantemente monitorati dall’Asl. “L’emergenza Coronavirus ha mostrato la fragilità del sistema emergenziale del nostro distretto sanitario che in caso di una vera emergenza sanitaria con numerosi casi, non avrebbe potuto far fronte alla situazione con un unico pronto soccorso a Nocera Inferiore”. Ad aprire una finestra sull’annoso problema dell’assenza di un presidio ospedaliero a Scafati, dotato di pronto soccorso, è l’assessore alla Sanità Alessandro Arpaia. Medico pediatra, Arpaia da anni presta servizio al 118, oltre all’esperienza presso il pronto soccorso dell’Umberto I° di Nocera Inferiore. Ha toccato con mano la precaria situazione che si è venuta a creare in città dopo la riconversione dell’ospedale Scarlato, sancita dal decreto regionale 49 del 2010, di fatto avviata nel 2011. “L’esperienza di questi anni hanno sancito che è indispensabile la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Scafati e il potenziamento dei posti letti con apertura di altri reparti connessi come la cardiologia, la terapia intensiva e una chirurgia d’urgenza – spiega Arpaia – Questo permetterebbe ai pazienti di ricevere un’assistenza adeguata evitando trasferimenti a nosocomi lontani. Richiederemo ai nostri rappresentanti di Fratelli d’Italia di farsi portavoce nella futura coalizione alle elezioni regionali per un impegno certo alla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati”.

Parole, quelle dell’assessore della giunta Salvati, che di fatto introducono l’argomento nell’imminente campagna elettorale per le Regionali. Del resto, dal 2010 a oggi, a distanza di 10 anni esatti e numerose campagne elettorali, il reinserimento dello Scarlato nella rete dell’emergenza urgenza è stato affrontato da ogni candidato di ogni schieramento politico. Sia Stefano Caldoro che l’uscente Enzo De Luca hanno presentato piano ospedalieri con la prospettiva di un pronto soccorso a Scafati. Ad oggi però resta solo un punto di primo intervento, assolutamente insufficiente a gestire una situazione complessa come quella dell’hinterland scafatese. E così dall’esterno dell’aula consiliare a chiedere un impegno concreto, alla luce dell’esperienza fatta in questi giorni con il rischio coronavirus, si alza il coro di chi vuole il ritorno dello Scarlato così come prima del 2010. “Chiudere le scuole, sospendere le attività non serve o almeno, non serve senza un’adeguata struttura sanitaria capace di far fronte all’emergenza. Ecco perché ci si aspettava un provvedimento che andasse in tale direzione” così l’ex consigliere comunale Brigida Marra. Già delegata alla Sanità con l’amministrazione Aliberti, l’avvocatessa con l’ex sindaco ha trascinato in Tribunale l’ex commissario alla sanità Maurizio Bortoletti, con l’accusa di falso ideologico per la famosa frase “Nocera da Scafati è raggiungibile in 8 minuti”, che di fatto motivò la chiusura del pronto soccorso scafatese e la riconversione dell’annesso ospedale. “O tutte le forze politiche a partire dal governatore della Regione Campania si attivano per riattivare l’ospedale di Scafati reinserendolo nella rete dell’emergenza o io aderisco al comitato “Non Voto!” La salute e la dignità prima della vostra poltrona e del vostro stipendio stipendio”, chiosa la Marra.

Adriano Falanga