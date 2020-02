Scafati. Chiudono i China store, e il sindaco ordina la sanificazione generale

“Vista la situazione attuale, abbiamo deciso di sospendere le attività”. Chiudono i china store della provincia, compresi gli 8 esistenti sul territorio scafatese. Da quando è scoppiato l’allarme coronovirus gli store avevano lentamente perso clientela, spaventata, immotivatamente, dalle notizie sulla diffusione del virus. La comunità cinese a Scafati è la seconda più nutrita della provincia salernitana, con circa 150 residenti regolari (Istat Gennaio 2019).

Nello stesso giorno il sindaco Cristoforo Salvati, in via precauzionale, ordina la sanificazione di tutte le attività commerciali e di ristorazione presenti sul territorio, entro 10 giorni, chiese comprese.

Questo il testo del comunicato:

“AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS. Sempre a scopo precauzionale, per esorcizzare il rischio di contagio nella nostra città, e considerando anche che sono stati accertati alcuni casi nella nostra regione, con ordinanza n.11, firmata oggi, ho disposto che i titolari e i gestori dei pubblici esercizi di somministrazione, di esercizi di media e grande distribuzione, di attività commerciali in sede fissa, di chioschi, di uffici sia pubblici che privati se aperti al pubblico, di impianti sportivi al coperto e palestre, di attività artigianali, alimentari e non, di luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, di luoghi ed edifici di culto in generale, di spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi, di luoghi aperti al pubblico e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone, si attengano alle seguenti prescrizioni: