Scafati. Emergenza Coronavirus, una donna in quarantena precauzionale. Scuole chiuse fine a sabato

Lavora nello studio dell’otorino di Poggiomarino, già in quarantena volontaria con la sua famiglia, la donna di Scafati finita anch’essa in quarantena questa mattina. Alla donna è stato fatto anche un tampone per il riscontro.

Venerdi 21 una donna di Lauro, proveniente dal lodigiano, zona rossa, si è sottoposta ad una visita dal medico di Poggiomarino, già prenotata da tempo. Quando il medico ha saputo della provenienza della paziente ha avvisato le autorità, decidendo di sottoporsi al tampone e mettersi in quarantena con la sua famiglia. La paziente ha lasciato il lodigiano prima che fosse in vigore il divieto, e non è sintomatica. E’ comunque attualmente sottoposta a quarantena precazionale di due settimane, tanto quanto il periodo di incubazione del virus.

La donna di Scafati lavora nello studio medico, ragion per cui è stata raggiunta dalla misura di quarantena preventiva. Il sindaco Cristoforo Salvati emanerà ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato e il divieto di tenere eventi pubblici sul territorio cittadino. Rinviato a data da destinarsi il Consiglio Comunale del 27 febbraio.

Di seguito la nota del sindaco Cristoforo Salvati

“EMERGENZA CORONAVIRUS. A scopo puramente precauzionale, questa mattina, ho predisposto e firmato un’ordinanza che impone a tutti i cittadini di Scafati che siano transitati o abbiano sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Bertoni, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Regione Lombardia e Vo’, in Regione Veneto) o che siano entrati a qualunque titolo in contatto, a far data del giorno 1 febbraio 2020, con individui residenti nei suddetti comuni, di informare il Dipartimento di prevenzione della Asl Salerno, il sindaco ed il comando di polizia locale della città di Scafati. Nella stessa ordinanza ho disposto la chiusura delle scuole cittadine fino a sabato 29 febbraio ed il divieto di ogni manifestazione pubblica, escluse quelle religiose (catechismo, incontri di gruppo, celebrazioni eucaristiche, manifestazioni varie organizzate dalle parrocchie) fino allo stesso giorno. Invito tutti i cittadini alla collaborazione, che risulta fondamentale in questa fase per arginare ogni rischio di diffusione del virus”

AF