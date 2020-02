Scafati. Di Massa pronto per la giunta, ma i commercianti vogliono “Albina”

Potrebbe esserci già lunedì mattina, con la riapertura degli uffici pubblici, la nomina del nuovo assessore a Commercio, Personale e Polizia Municipale. Giovedi sera il gruppo consiliare di Fratelli D’Italia, a cui spetta nominare l’erede del dimissionario Alfonso Fantasia, ha sottoscritto un documento in cui, unanimemente, viene indicato l’attuale capogruppo Alfonso Di Massa. Il documento è indirizzato al primo cittadino Cristoforo Salvati, e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio e dai consiglieri Paolo Attianese, Anna Conte, Camillo Auricchio, Luca Maranca, Nunzia Di Lallo. Al momento manca ancora il si definitivo di Di Massa, che andrebbe a rilevare deleghe delicate, soprattutto alla luce del braccio di ferro con i commercianti dell’associazione Scafati Cresce e le dimissioni del comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione. Da quando fu invitato alle dimissioni, a seguito dell’inchiesta giudiziaria condotta dalla Procura di Roma per un giro di presunte mazzette, all’indicazione in Giunta il passo è breve. Lo stesso consigliere comunale è indagato anche nel filone sulle false certificazioni che ha visto iscritti sul registro degli indagati ben 20 amministratori, tra maggioranza, opposizione e Giunta. Intanto Vincenzo D’Aragona, portavoce dei commercianti di Scafati Cresce, è pronto a protocollare una richiesta al primo cittadino, dando seguito alla promessa fatta durante la manifestazione di due domeniche fa in piazza Vittorio Veneto. “Vogliamo scegliere noi il nostro assessore” la richiesta, che si concretizzerà con l’indicazione della nota commerciante Alba Carotenuto. Titolare dello storico bar in via Martiri D’Ungheria, “Albina” più che essere una commerciante di successo, è soprattutto un volto noto della comunità scafatese. “Nessuno meglio di lei può comprendere le nostre difficoltà e individuare le soluzioni giuste” conferma D’Aragona. La richiesta al sindaco sarà protocollata lunedì mattina, con la riapertura degli uffici pubblici dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Tra i commercianti e l’ex assessore Fantasia non c’era mai stato feeling, ma più che la Carotenuto, dalla settimana prossima il loro riferimento, salvo sorprese, sarà invece Alfonso Di Massa.

Adriano Falanga