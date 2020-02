Scafati. Nuova Giunta, il no di Salvati alla Semplice e il rifiuto di D’Auria

“Sarei onorata di prestare un servizio per la nostra amata città, ma per motivi familiari e soprattutto professionali, non posso accettare un eventuale incarico”. Teresa D’Auria si dice “lusingata” per la fiducia e la stima riposta nella sua persona, ma declina l’invito per un eventuale posto in giunta. Il nome del noto avvocato civilista scafatese è stato indicato al sindaco Cristoforo Salvati da Arcangelo Sicignano e Nicola Cascone, della civica Salvati Sindaco. “Lo svolgimento di un ruolo così importante nella città in cui sono nata, in cui vivo con la mia famiglia e in cui svolgo la mia professione, richiederebbe una profusione di tempo ed energie maggiori di quelle attualmente nella mia disponibilità – spiega la D’Auria – Ringrazio di cuore chi ha inteso riporre fiducia nella mia persona ed auguro buon lavoro a chi assumerà tale incarico, a tutta la giunta ed al sindaco Salvati”. Già questa mattina i due consiglieri al sindaco dovrebbero presentare un terzo nome alternativo, dopo Virtù e D’Auria. Un nome che qualcuno vuole sempre in quota rosa e sempre nell’ambito legale. Intanto ieri mattina ad essere stata ricevuta da Salvati è stata la delegazione della Lega. Sul tavolo al secondo piano di Palazzo Mayer i leghisti hanno rimesso la candidatura di Laura Semplice come vicesindaco in sostituzione di Peppino Fattoruso, dopo la rottura siglata nei mesi scorsi. Salvati è stato categorico, l’entrata nell’esecutivo della Semplice non s’ha da fare. Ai leghisti, in Consiglio Comunale con Serena Porpora e Giovanni Bottone, il primo cittadino ha spiegato di voler adottare, per la rimodulazione dell’esecutivo, il criterio della nomina politica. O meglio, esce un assessore eletto ed entra un altro eletto. Significa che in Giunta c’è posto solo per la giovane Porpora o per il veterano Bottone. Questo permetterebbe comunque l’entrata in Assise della Semplice, prima non eletta. Il criterio adottato se vale per i leghisti, non sembra però valere per la civica Salvati sindaco, dove il sindaco sembra comunque orientato ad accontentare i due eletti scegliendo un nome esterno alla loro lista.

Il condizionale è d’obbligo, perché dalla coalizione arriva l’aut aut delle altre liste, decise a sostenere il criterio della nomina politica, sia per permettere lo scorrimento di lista, sia per gratificare coloro che hanno sostenuto, e sostengono, il progetto elettorale che li ha visti vincere le elezioni l’anno scorso. Su tutti è la civica Insieme Possiamo, dove in una missiva riservata al primo cittadino Pasquale Vitiello e Ida Brancaccio stigmatizzano i “personalismi che minano gli equilibri” in maggioranza, oltre a ritenere prematura una rimodulazione dell’esecutivo, che comunque dovrà essere di stampo politico. Secondo Vitiello e Brancaccio, è necessario invece riorganizzare prima la macchina comunale e le partecipate. Fatto sta che anche Fratelli D’Italia e Identità Scafatese hanno mostrato disappunto su questo braccio di ferro tutto leghista che rallenta l’azione amministrativa. In realtà Salvati ha posto un vero e proprio veto sul nome di Laura Semplice, impossibile, per il primo cittadino, elevare a vicesindaco chi ha comunque sottoscritto il ricorso al Tar contro il decreto di scioglimento, in uno con l’ex amministrazione comunale. Questa sera è previsto un incontro dei leghisti locali con i vertici provinciali, finalizzato a trovare una soluzione che possa ricomporre l’asse con Fattoruso. Salvati attende eventuali sviluppi, e soprattutto la riconferma di Enzo Porpora a commissario cittadino.

Adriano Falanga