Scafati. Viaggio tra i China Shop: “la gente ha paura, si vende meno”

“Gli affari sono calati, vendiamo meno al solito”. La paura del “Coronavirus” arriva anche a Scafati, dove è presente una comunità cinese dedita principalmente al commercio di mercanzia Made in China. Negli ultimi anni infatti, i China Shop sono cresciuti in maniera esponenziale, arrivando a sfiorare i 10 punti vendita, tutti di medie dimensioni, presenti su tutto il territorio cittadino. Chi li frequenta è abitato a trovare sempre una buona affluenza, ma da quando la Cina è stata “schermata” per l’epidemia dovuta al Corona virus, il timore, certamente immotivato, di entrare in contatto con cinesi si è diffuso tra gli acquirenti. Su via Dante Alighieri e via Manzoni (ex statale 18) sono presenti ben tre mega store e un centro massaggi made in China. Altri quattro sono presenti tra via Alcide De Gasperi, via Martiri D’Ungheria e Corso Nazionale. Gli imprenditori cinesi hanno cambiato volto a quelle che una volta erano note attività commerciali scafatesi. Un mobilificio, un negozio di abbigliamento, e due storici ristoranti oggi parlano mandarino. “E’ gente tranquilla, vengo qui da sempre, sono cordiali e disponibili” dice una signora di mezza età, che con la nipotina per mano sta acquistando materiale scolastico in via Manzoni. Il locale non è vuoto, dentro una decina di clienti. Pochi rispetto alla media. La proprietaria alla cassa è timida e riservata. Evita di entrare nel merito, dice di mancare dal suo Paese da tempo, che la sua famiglia in Cina sta bene e che gli affari sostanzialmente non risentono della paura da contagio. A parlare però è lo scontrino, sono le 20 di sera e abitualmente questo store avrebbe ampiamente superato i 300 scontrini battuti. Il nostro segna appena 95 vendite. E lo certifica anche il parcheggio, quasi vuoto. In Piazza Garibaldi il locale è vuoto: “è orario di chiusura” spiega il titolare, molto conosciuto e benvoluto in zona. Non va meglio negli altri Store, e soltanto in via Martiri D’Ungheria, laddove fino a pochi anni fa c’era un grosso mobilificio, la cassiera ammette il calo delle vendite. “Non c’è rischio, noi viviamo qui” dice in uno stentato italiano.

I DATI

Ed in effetti a Scafati la comunità cinese è stabile. Ha avuto un picco fino a dieci anni fa, quando i residenti regolari erano quasi 300 (anno 2009, dati Istat) salvo poi dimezzarsi in pochi anni e negli ultimi cinque oscillano intorno alle 140 unità. Gli altri sono emigrati nei paesi vicini, a seguito della crisi del settore tessile, che li avevi spinti a popolare le periferie scafatesi aprendo attività sartoriali il più delle volte al nero. Sono rimasti i commercianti, la comunità è molto riservata e schiva. Al 1 gennaio 2019 i cinesi residenti a Scafati sono 132, non molti, ma bastano per confermare Scafati quale seconda città della provincia di Salerno per comunità cinese residente, seconda solo a Salerno. I dati certificano che non c’è un “flusso” incostante, che potrebbe innalzare il rischio di contagio. I cinesi a Scafati sono una comunità stabile, dopo la “grande fuga” degli anni passati. Una fuga che viene fuori anche dai recenti controlli chiesti alla Polizia Municipale dalla Questura di Napoli. Un cittadino cinese, qualche mese fa, ha chiesto alla Questura napoletana il rinnovo del permesso di soggiorno, sostenendo di lavorare presso un’azienda (anch’essa cinese) di confezioni, situata in via vicinale Matrone. I funzionari chiederanno ai caschi bianchi di verificare la bontà di tali dichiarazioni. Il riscontro è immediato, gli uomini alla guida del tenente colonnello Giovanni Forgione accerteranno che l’azienda è stata sequestrata alcuni anni fa, e successivamente trasferita presso il comune di Terzigno. Non solo, l’uomo che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno era stato residente in città fino a gennaio 2018, data in cui si trasferì nella città partenopea.

