Sospensione dell’erogazione idrica a Sarno, San Valentino Torio e Nocera Inferiore

GORI comunica che, per consentire importanti interventi programmati al partitore di Masseria Pigliuocco, sarà sospesa l’erogazione idrica nei Comuni di Sarno, San Valentino Torio e Nocera Inferiore, in alcune fasce orarie tra mercoledì 12/02/2020 e giovedì 13/02/2020.

SARNO

Interruzione dell’erogazione idrica dalle ore 12:00 del giorno 12/02/2020 sino alle ore 6:00 del giorno 13/02/2020 nelle seguenti località:

VIA ROMA (TRATTO DA INCROCIO CON VICO MARCULLO A INCROCIO CON VIA LANZARA), VICO MARCULLO DAL CIV.17 FINO A INCROCIO DI VIA ROMA), VIA MASSERIA MEDICI, VIA MEDICI, VIA SCESCE, VIA LAVORATE NUOVA, PIAZZA ANDREA CRESCENZI, CARRARA LONDRONE, LOCALITA’ SANTO IASSO, VIA LAVORATE, LOCALITA’ MASSERIA MUONZO, VIA CARRARA SANT’IASSO, MASSERIA PIGLIUOCCO, VIA MASSERIA SPAGNUOLO, VIA VECCHIA LAVORATE, LOCALITA’ MASSERIA SPAGNUOLO, LOCALITA’ MASSERIA MEDICI, VIA LAVORATE MASSERIA PIGLIUOCCO, VIA MASSERIA MUONZO, VIA ACQUAROSSA, VIA LAVORATE CENTRO, VIA FRAINA, LOCALITA’ MASSERIA MONTURIELLO, MASSERIA STEFANELLA, VIA MASSERIA IERMANIELLO, VIA SERRAZZETA, VIA II CONCERIA RUOTOLO, LOCALITA’ MASSERIA PREZZA, VIA SALTIMATTI , VIA PANTANO GNILINO, VIA MASSERIA PREZZA, VIA MASSERIA MONTURIELLO, VIA FONTANELLE, VIA MASSERIA INFERNO, VIA PROVINCIALE AMENDOLA, CONTRADA COGNULO, VIA INDIPENDENZA, VIA SAN VALENTINO, VIA TICINO (TRANNE LATO DI VIA ROMA), VIA CARRARA COGNULO, PIAZZA LAGO, VIA MASSERIA PIROCCA E RELATIVE TRAVERSE.

Servizio sostitutivo con AUTOBOTTE:

• Via Nuova Lavorate (nei pressi del parcheggio piscina Vitalica)

• Via San Valentino (nei pressi del parcheggio Mercato ortofrutticolo)

• Via Provinciale (nei pressi del parcheggio Industria Graziella – Comune di San Valentino Torio).

SAN VALENTINO TORIO

Interruzione dell’erogazione idrica dalle 12:00 del giorno 12/02/2020 alle 06:00 del giorno 13/02/2020 in TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

Servizio sostitutivo con AUTOBOTTE:

• Piazza Ferrovia (di fronte stazione Circumvesuviana)

• Via Giovan Battista Vico (nei pressi del parcheggio Campo Sportivo)

• Via Provinciale (nei pressi del parcheggio Industria Graziella)

• Via San Valentino (nei pressi del parcheggio Mercato ortofrutticolo – Comune di Sarno).

NOCERA INFERIORE

Interruzione dell’erogazione idrica dalle 14:00 del giorno 12/02/2020 alle 8:00 del giorno 13/02/2020 in:

VIA DEL PARCO, VIA URBULANA, VIA FALCONE, VIA CAFIERO, VIA F.LLI BUSCETTO, VIA BORSELLINO, VIA PICCOLOMINI DI ARAGONA, VICOLO PIETRACCETTA, VIA CALENDA, VIA FEDERICO RICCO, VIA ORLANDO, VIA A. DE NICOLA, (OSPEDALE UMBERTO I), VIA G. VICO, VIA PUCCI, VIA LORIA, VIA SOLIMENA, VIA F. DENTICE D’ACCADIA, VIA DOMENICO REA, VIA CICALESE I TRATTO DA INCROCIO VIA D’ALESSANDRO, VIA NAPOLI, VIA D’ALESSANDRO, VIA DE CURTIS, VIA E. DE FILIPPO, VIA SANT’ANDREA, VIA N.B. GRIMALDI, VIA I. GABOLA, LARGO S. BIAGIO, LARGO SANT’ANTONIO, PIAZZA ZANARDELLI, VIA A. BOSCO LUCARELLI, VIA F. DE CHIARA, VIA GALIZIA, VIA CUOMO, VIA DI FLORIO, VIALE S. FRANCESCO D’ASSISI, VIA D. SINISCALCHI, VIA P. MARTINEZ CABRERA, VIA SICILIANO, VIA ANGRISANI, VIA G. MATTEOTTI , VIA PETRARCA, VIA BUONINCONTRO, VIA DEGLI ANGELI, VIA M. LEVI BIANCHINI, VIA G.B. CASTALDO, VIA G. MARCONI, VIA PUCCI, VIA T. L. CARO , PIAZZA TRIESTE E TRENTO , VIA G. CANALE, VIA ROMA, VIA DODECAPOLI ETRUSCA, VIA U. DE PAGANI, VIA SANTI FELICE E COSTANZA, VIA PADRE PRISCO PECORARO, VIA GENOVESI, E RELATIVE TRAVERSE.

Ad eccezione di via Fiano che sarà interessata dalla sospensione del servizio dalle 10:00 del giorno 12/02/2020 alle 8:00 del giorno 13/02/2020.

Servizio sostitutivo con AUTOBOTTE:

• Via A. De Nicola (Ospedale Umberto I)

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

È stata data informazione della carenza idrica in argomento mediante avviso telefonico, affissione di locandine informative e/o diffusione di avviso sonoro nelle località sopra indicate.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili nella sezione AVVISI ALL’UTENZA del sito www.goriacqua.com o potranno essere richiesti al numero verde 800-218270, gratuito ed attivo h24.