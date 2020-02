Tentata rapina ad una rivendita tabacchi, arrestato minorenne

Nella serata di ieri, 6 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti, hanno tratto in arresto per tentata rapina ad una rivendita tabacchi, in zona Santa Lucia a Salerno, un minore, D.A.A. di 16 anni, cittadino senegalese.

Gli agenti, su segnalazione fatta alla sala operativa della Questura, sono intervenuti sul posto e hanno individuato il giovane “impegnato” in una colluttazione, per assicurarsi l’impunità, con il gestore della rivendita ed il figlio dell’uomo.

Poco prima infatti il minore era entrato nella rivendita e, con violenza, aveva cercato di impossessarsi del denaro contenuto nella cassa, impugnando un piccolo dispositivo che emanava scintille. Gli agenti, non senza difficoltà, hanno bloccato il giovane e lo hanno arrestato.

Il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha disposto la collocazione presso il centro di prima accoglienza per minori di Salerno. Sono in corso ulteriori indagini volte all’attribuzione al giovane di altre tre rapine perpetrate recentemente presso rivendite tabacchi del centro città con le medesime modalità.