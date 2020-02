Tragedia a Cava de’Tirreni, uomo muore schiacciato da albero

Un uomo e’ morto, questa mattina, intorno alle 8,30, a Cava de’ Tirreni, schiacciato da un albero.

La vittima stava passeggiando lungo via Crispi, nei pressi della villa comunale, quando e’ stato colpito in pieno dal grosso albero.

Sul posto, il sindaco del Comune metelliano, Vincenzo Servalli, i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia. Le indagini sono affidate agli agenti del locale commissariato.

La vittima aveva 61 anni G.M., e svolgeva la professione di oculista.

Il crollo dell’albero di alto fusto, provocato dal forte vento che sta sferzando il Salernitano, non ha lasciato scampo all’uomo che e’ deceduto sul colpo. A nulla e’ valso il repentino arrivo dei soccorsi. Con lui c’era il suo cagnolino che portava a spasso al guinzaglio, cosi’ come faceva quasi ogni mattina. Nell’incidente sono rimaste danneggiate anche tre autovetture in sosta. La salma del 61enne e’ stata trasportata all’obitorio. Dopo i rilievi affidati alla scientifica, e’ in corso la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco.