Tre consigli per prenderti cura del tuo corpo tutti i giorni

Ogni giorno è un giorno buono per migliorare le nostre abitudini, e il nostro modo di approcciare la vita. Si tratta di una regola valida soprattutto per la salute del nostro corpo, vista l’importanza del benessere dell’organismo. Ci sono tantissimi modi per alzare il tenore della nostra qualità di vita, e per adottare certe routine che rappresentano un vero e proprio investimento per il futuro. Un futuro che ci vedrà più vicini alla perfetta forma fisica e più lontani dal rischio di contrarre fastidiose e pericolose malattie. Ecco perché oggi vedremo insieme tre consigli fondamentali per riuscire in questa missione, da adottare quotidianamente.

L’importanza dell’idratazione

È sempre importante garantire al nostro corpo il ripristino del corretto livello dei liquidi, che ad esempio disperdiamo in grandi quantità quando sudiamo. Gli esperti consigliano infatti di mantenersi idratati sia dall’interno che dall’esterno, bevendo almeno due litri di acqua al giorno. Entrando poi nel discorso sulla pelle del viso e del corpo, possiamo sfruttare alcuni prodotti molto utili da questo punto di vista, come la crema idratante di Nivea, per fare un esempio. Altri suggerimenti preziosi? Meglio tenersi al riparo dagli sbalzi di temperatura, perché possono danneggiare la nostra cute, incidendo anche sulla sua idratazione. Infine, no ai bagnoschiuma troppo schiumogeni, che seccano la pelle disperdendone i liquidi.

La cura (corretta) dei denti

Iniziare da grandi è difficile, perché di solito la cultura dell’igiene dentale viene impartita da piccoli, ma c’è sempre tempo per modificare in meglio le nostre abitudini. Tutti i dentisti consigliano di lavarsi i denti con movimenti specifici e verticali, partendo dalla base della gengiva fino ad arrivare alla sommità del dente. I lavaggi in orizzontale, infatti, non riescono ad eliminare i detriti e favoriscono dunque la formazione del tartaro. Alle volte può capitare di non avere la possibilità di lavarseli, ma bisogna sempre farlo prima di andare a dormire. Stesso discorso per la mattina, perché è in questi due momenti che possiamo eliminare la maggior parte delle placche e dei residui di cibo.

L’importanza dell’esercizio fisico

Si potrebbe scrivere un trattato di migliaia di pagine sull’importanza dell’esercizio fisico, per il bene del nostro organismo e anche della nostra mente, oltre che dell’umore. Basta una semplice passeggiata di mezzora ogni giorno per potersi rimettere in forma, per dimagrire e per fare il pieno di energia. Grazie all’attività fisica possiamo infatti migliorare lo stato di organi interni quali i polmoni e il cuore, insieme alla circolazione e persino all’umore, per via della produzione delle endorfine (gli ormoni della felicità). Muoversi e fare sport, quindi, aiuta anche a combattere stati negativi come la depressione e l’ansia, che a loro volta incidono sul fisico, causando condizioni come la psoriasi. L’importante è scegliere uno sport aerobico, ad esempio il fitness.