VIDEO – Angri. Prolungamento Corso Italia. Riparte la riqualificazione

Angri. Prolungamento Corso Italia. Riparte la riqualificazione.





















Un’area verde nel centro della città.

Aree verdi, fontane, panchine negozi garage e parcheggi, così cambierà volto l’area di via Cervinia a ridosso di Prolungamento del Corso Italia ad Angri. Via libera al progetto definitivo per la riqualificazione, ora si lavora per avviare in tempi brevi l’opera.









Ora la validazione del progetto.

Qualche giorno fa è stato consegnato il progetto definitivo che ora deve essere sottoposto a validazione come spiega il primo cittadino Ferraioli. Entro qualche mese lo start dei lavori.