VIDEO – Nocera Inferiore. Coronavirus in moto la macchina per la prevenzione

Il sindaco Torquato ha convocato la protezione Civile e poi ha incontrato il direttore sanitario dell’Ospedale Umberto I e il Presidente del Tribunale per mettere in campo una serie di strategie preventive

Nocera Inferiore. Coronavirus in moto la macchina per la prevenzione.





















Azione comune.

Coronavirus. I sindaci dell’agro si attivano per mettere in campo una serie di azioni preventive. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha convocato la protezione Civile e poi ha incontrato il direttore sanitario dell’Ospedale Umberto Primo e il Presidente del Tribunale per mettere in campo una serie di strategie preventive da eventuali rischi legati all’epidemia.









Scuole chiuse fino al 29 febbraio.

Pronta anche l’ordinanza di chiusura prolungata delle scuole in città.