Pagani. Coronavirus. D’Onofrio: la preoccupazione non è allarmismo.





















No agli allarmismi.

“La preoccupazione non è allarmismo” così Massimo d’Onofrio, consigliere comunale di Pagani, il giorno dopo la discussione del tavolo tecnico sull’emergenza che si è tenuto in Comune per valutare e attuare eventuali misure di prevenzione rispetto al sorgere di criticità legate alla diffusione del coronavirus.









La prevenzione.

Misure di prevenzione e di restrizione a partire dagli edifici scolastici, che resteranno chiusi fino a sabato, passando per i luoghi di aggregazione cittadini.