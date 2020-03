Accettare un lavoro all’estero: sì o no? Ecco alcuni aspetti da considerare

Il fenomeno degli expat rappresenta senza ombra di dubbio uno dei più importanti degli ultimi anni, e infatti spesso è balzato sulle prime pagine delle cronache. In una decade (2008-2019) l’Italia ha salutato oltre 800 mila residenti, che hanno deciso di trasferirsi in pianta stabile all’estero, per una serie di motivi diversi. C’è ad esempio chi si è trasferito per motivi familiari e chi per amore, ma soprattutto c’è chi ha scelto le terre straniere per ragioni di lavoro. A questo proposito, cosa fare quando arriva un’offerta dall’estero? Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione.

Informarsi sull’azienda e sulla sua reputazione: prima di prendere una decisione così importante e impegnativa, è sempre il caso di informarsi su quella azienda e sulla sua reputazione, per evitare un salto nel vuoto. Ci sono diversi aspetti da studiare, come nel caso del grado di soddisfazione dei dipendenti, della solidità finanziaria dell’impresa, e del tipo di mansione che occuperemo al suo interno.

Trovare una casa con discreto anticipo: quando si decide di accettare un lavoro all’estero, emerge la necessità di trovare una casa. Sarebbe meglio muoversi con un discreto anticipo, iniziando a prendere appuntamenti direttamente dall’Italia, per visitarle poi una ad una, e nel mentre risiedere in hotel. Per il trasloco internazionale, invece, ci si può affidare a dei professionisti come ad esempio Blissmoving, quindi da quel punto di vista non ci sono problemi insormontabili.

Fra documenti e fisco: è fondamentale informarsi bene su quali documenti servono per poter avere accesso al paese scelto come destinazione, e per potervi risiedere lavorando. Questo perché le regole potrebbero cambiare, se si opta per un paese extra-UE. Attenzione anche alla tassazione e al fisco, perché è sempre il caso di sapere come funziona il sistema fiscale di quella nazione, per evitare distrazioni e multe molto elevate.

Occhio al costo della vita: è ovvio che chi va a lavorare all’estero deve fare due conti. Nello specifico, è fondamentale capire se lo stipendio percepito permetterà di pagarsi tutte le spese, senza per questo arrivare a fine mese con il pericolo di non riuscire a coprirle.

Iniziare a studiare la lingua in Italia: quando si decide se accettare o meno un lavoro all’estero, nel mentre sarebbe meglio iniziare a studiare la lingua, visto che non fa mai male. Nel caso dovesse andare in porto l’assunzione, avremo già una buona base linguistica dalla quale partire. In caso contrario, quel bagaglio di competenze rimarrà nostro e potremo sfruttarlo in futuro.