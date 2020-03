Angri. Ferraioli nomina vice sindaco? Verrebbe dalla scuola

Nuovo vice sindaco. Cosimo Ferraioli in queste ore sta decidendo di assegnare la carica vacante di Vice Sindaco per gli ultimi tre mesi del suo mandato.





















Il profilo individuato.

Il profilo sarebbe già stato individuato e presumibilmente corrisponderebbe a un docente della scuola. Al neo vice sindaco o delegato andrebbero anche la gestione delle politiche scolastiche. Nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato il nome del designato. La nomina sarebbe discrezione del primo cittadino che così colmerebbe il vuoto dopo mesi lasciato dalle dimissioni di Giuseppe D’Ambrosio, il medico cardiologo già candidato sindaco della città con il centro destra.









Nomina di prospettiva.

La nuova nomina prospetterebbe anche un possibile scenario post voto. Ferraioli infatti dovrebbe quasi certamente riproporsi ai nastri di partenza anche per il prossimo turno elettorale. In caso di una nuova affermazione Ferraioli immaginerebbe già, da adesso con questa nomina, di “fare squadra” inserendo nuovi elementi per un eventuale esecutivo per il suo secondo mandato.

Luciano Verdoliva