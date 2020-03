Coronavirus. Scuole chiuse a Striano e quarantena preventiva

Scuole chiuse a Striano e quarantena per circa 60 persone. In seguito all’accertato caso di coronavirus, il primo cittadino Antonio Del Giudice, ha emanato due ordinanze d’urgenza

Scuole chiuse e quarantena.

Da oggi 3 marzo, le scuole di tutto il territorio cittadino resteranno chiuse in attesa di ulteriori disposizioni. L’altra ordinanza mette preventivamente in quarantena non solo i familiari della donna, un’insegnante 47 anni che è risultata positiva al tampone all’ospedale di Sarno. L’intero edificio dove risiede la donna è stato, infatti, posto in stato quarantena per quattordici giorni.











Isolamento preventivo.

A essere interessati dal provvedimento i familiari, i vicini, pazienti e personale sanitario del nosocomio di Sarno dove la donna ha ricevuto le prime cure prima del trasferimento all’ospedale “Cotugno” di Napoli. La donna è docente Torre del Greco e l’isolamento è stato disposto anche per chi ha frequentato il plesso nei giorni scorsi. Si cerca di capire come possa avere contratto il virus COVID – 19. Sul tempestivo intervento preventivo, e l’attivazione immediata del protocollo previsto per questo caso, il sindaco Del Giudice ha voluto rassicurare la sua comunità attraverso un primo video messaggio sulla pagina social del comune napoletano.