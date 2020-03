Coronavirus. Scuole chiuse in via precauzionale. L’ordinanza è stata emanata dal sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba.

La misura sindacale dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a sabato 7 marzo.





















La decisione.

La chiusura delle scuole cittadine è stata decisa al termine di un incontro in nella sede comunale con i dirigenti scolastici e le forze politiche di maggioranza dopo un secondo possibile caso di contagio che coinvolgerebbe un’altra insegnante di Torre del Greco in servizio all’istituto Don Bosco – D’Assisi in seguito a quello accertato attraverso un tampone analizzati al Cotugno su una prima docente. In attesa di conferme dal tampone le scuole restano chiuse in via preventiva.











L’ordinanza dispone “la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche sia private nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore e ogni attività che coinvolga le altre strutture come le palestre”.















Ancora un nuovo caso?

Secondo quanto riportato da Metropolis Web ci sarebbe anche un terzo caso sospetto, segnalato dall’Asl Napoli 3 Sud, relativo a un lavoratore di Torre del Greco a Caserta.