Nocera Inferiore. Coronavirus. Domani scuole aperte e precauzioni

La nota.

“Si comunica la ripresa delle attivita’ scolastiche in città per la giornata di domani Lunedi 2 marzo, conformemente alle prescirizioni regionali e governative in materia di infezione da COVID 19. Si informa altresi che saranno effettuate nel corso della settimana attività di controllo circa le sanificazioni e disinfezioni da continuare a svolgersi periodicamente.Si raccomanda ai dirigenti scolastici tutti, agli insegnanti, al personale ausiliario, ai genitori e alle famiglie degli alunni di rispettare scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie prescritte per la tutela dal rischio infezione da coronavirus e di ogni altra similare, sia a scuola che durante l’intera giornata.Inoltre bisognerà segnalare con immediatezza casi sospetti ai numeri telefonici già segnalati o per il tramite dei dirigenti scolastici, conformemente alla prescrizioni vigenti” questa la nota stampa diffusa da Palazzo di Città.









Massima allerta.

“L’Amministrazione Comunale si riserva di aggiornare i dirigenti e la popolazione scolastica per ogni eventuale novità di determinazione in caso di necessità” conclude la nota.