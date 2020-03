Pagani. Agro Solidale. Terracina attacca l’amministrazione

“Ancora che si continua a mortificare, offendere e ledere l’immagine della città di Pagani e dei paganesi tutti.

Purtroppo le preoccupazioni inerenti il possibile blocco dei servizi sociali nella nostra città, rappresentate alcune settimane fa anche attraverso i media, si sono rivelate più che fondate”. Così la consigliera Assunta Terracina.

“Infatti -spiega- vi é una nota del 03/03/2020 di Agro Solidale, in cui si evince chiaramente che a decorrere dal 9 Marzo 2020 e fino a nuova disposizione, saranno sospesi i seguenti servizi ai residenti del Comune di Pagani :

Servizio di assistenza domiciliare per anziani ADA; Servizio di assistenza domiciliare per disabili ADH; Trasporto Sociale per disabili; Taxi Sociale; Assistenza Specialistica Scolastica solo Bes; Tirocini Formativi.

Tutto ciò perché il Comune di Pagani non ha fatto pervenire ad Agro Solidale nessuna indicazione sia in merito alla erogazione del Fondo FUA 2019 e sia per quanto concerne gli stanziamenti di bilancio per l’annualita’ 2020”.

Duro l’attacco di Terracina. “È evidente ancora una volta, il disastro socio-economico creato in soli pochi mesi da un’amministrazione incapace,inconcludente,litigiosa ed inadeguata – afferma -. Chiedere scusa in continuazione non basta, perché i cittadini paganesi delle loro false giustificazioni, dei loro continui litigi, delle ripetute accuse reciproche ed auto-denunce non ne possono più.

Pertanto se vi è rimasto un briciolo di buon senso, donate un gesto d’amore alla nostra Pagani, non presentandovi mai più a ricoprire ruoli di amministrazione pubblica. I fatti parlano chiaro, in quanto l’amministrazione Bottone ha creato,insieme ad altri Comuni, Agro Solidale erogando servizi sociali all’avanguardia alla nostra collettività riconosciuti e presi a modello dalla Regione Campania e il tutto grazie al grande lavoro svolto dalla nostra Amministrazione Comunale che tra mille difficoltà non ha mai fatto mancare le risorse finanziarie necessarie fin quando è stata in carica. Grande lavoro messo in campo dai professionisti e dalla dirigenza di Agro Solidale, senza dimenticare l’impegno, l’abnegazione e la professionalità messa in campo dai tanti operatori sociali che

quotidianamente hanno svolto il loro dovere. La nostra città merita rispetto, amore (quello vero) e tanta professionalità, caratteristiche lontane anni luce da chi meno di un anno fa l’ha ingannata ed adesso la sta distruggendo”.

Assunta Terracina