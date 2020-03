Pagani. Aspa, Sessa replica a FdI

“Trovo risibile che quella parte della maggioranza che ha solo lavorato per delegittimare il Sindaco ff e che ha operato per ripristinare antiche organizzazioni strutturali, il cui fallimento e’ sotto gli occhi di tutti stante il fatto che il Comune non riesce a produrre nulla in termini di risoluzione dei problemi (Trasferimenti ad Agro Solidale in primis), oggi accusi chi ha garantito – anche contro di loro – il governo della città,’ a partire dal collaborare con ASPA per garantire un servizio rifiuti efficiente ed efficace.

E trovo ancora più risibile che chi si è preoccupato di ASPA solo per assunzioni e nomine nel CDA, fin quasi a pretendere di restituire ruolo e funzioni superiori a soggetti dimissionari, oggi accusi il Sindaco ff di aver nominato un CDA composto dal Dott Gaito precedente componente e dal Dott Campitiello Vincenzo indicato dalla maggioranza come Presidente. Fortunatamente fatti ed atti fanno la storia.. le chiacchiere le porta via il vento”. Così il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa replica a FdI.