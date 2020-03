Pagani. Mancato smaltimento dei rifiuti, l’ira del sindaco

“Il mancato pagamento degli oneri di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha comportato l’impossibilità di smaltire i rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio comunale negli ultimi due giorni con conseguenze negative sull’effettuazione regolare ed efficiente del servizio come è avvenuto fino ad oggi”. Così in una nota il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa.

“Mi scuso con la città per il disservizio che si sta creando sul territorio comunale in materia di Ciclo dei rifiuti e che compromette, oltre che la salute e l’igiene pubblica, i rilevanti risultati raggiunti in materia di raccolta differenziata e di riduzione dei costi di smaltimento. Purtroppo- ha affermato il Sindaco FF Anna Rosa Sessa- il dissennato comportamento di questi ultimi due mesi, di parte dell’apparato burocratico e di parte della maggioranza consiliare, incomincia a produrre i devastanti effetti per la città che erano prevedibili e che coscientemente si è voluto non vedere pur di agire contra personam e pur di perseguire un’azione di delegittimazione del Sindaco f.f. che voleva esclusivamente governare la città, nel periodo temporale fino alle elezioni amministrative di Maggio 2020, secondo il programma di mandato. Metterò in campo ogni sforzo, in quest’ultima settimana in cui ricopro il ruolo di Sindaco f.f., per risolvere i problemi possibili e per impedire che si ripristino status e comportamenti precedenti che sono la causa principale del dissesto finanziario che il Consiglio Comunale è stato costretto a dichiarare il 10 Settembre 2019 e che con il supporto di parti della “politica antica” un apparato burocratico, evidentemente interessato, ha tentato di negare fino a pochi giorni fa” così come impedirò che si avviino processi di “scaricabarile” che già si intravedono all’orizzonte e che si continuino a coprire “inadempimenti palesi ed evidenti” a partire da quelli ancora registrabili in capo al Collegio dei Revisori. Mi auguro che le mie dimissioni, che diventeranno operative Domenica 08 Marzo 2020, e che meglio illustrerò in una specifica conferenza stampa, inducano i Consiglieri Comunali, che rimarranno in carica fino alle nuove elezioni amministrative e visto che non esiste più il problema di impedire la “visibilità del Sindaco f.f.”, a deporre le asce di guerra e a preoccuparsi invece di affrontare sul serio i problemi della città incominciando a rilevare – contrariamente a quanto fatto finora – che se permangono comportamenti gestionali antichi, e se permane un Fondo Crediti di dubbia esigibilità pari a circa 5,5 MLN di euro per il 2020, nessuna ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato potrà garantire l’assolvimento dei servizi indispensabili”.