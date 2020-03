Pagani. Sessa: “Servizi sociali, ecco la verità”

“Da lunedì 9 marzo saranno bloccati i servizi sociali nella nostra città.

Colpa dell’amministrazione precedente che ha finanziato, nel bilancio di previsione 2019, il fondo Fua con l’alienazione dei beni immobili comunali mai avvenuta”. Così il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa.

“A dicembre la giunta comunale aveva proposto una variazione di bilancio finalizzata a risolvere il problema ma i soliti noti lo hanno impedito, non consentendo di fare gli atti consequenziali – prosegue-. Ora per l’anno 2019 dovrà essere la triade commissariale a provvedere alla liquidazione. Per il 2020 gli uffici, sollecitati da due mesi, non hanno ancora provveduto a comunicare la cifra che il Comune eroghera per le politiche sociali. Questa è la politica del non governo che ho denunciato in questi mesi, la politica del “tirare a campare”, dell’emergenza urgenza da fronteggiare al momento. Questa politica non mi appartiene”.