Salerno. Sindaci: summit con il Prefetto per emergenza coronavirus

Summit con il Prefetto per l’emergenza coronavirus. I sindaci della provincia di Salerno hanno incontrato questa mattina il prefetto Francesco Russo. L’incontro si è svolto nel salone della Provincia di Salerno.





















Summit allargato.

Insieme ai sindaci del territorio anche il presidente della Provincia Michele Strianese del Direttore Generale della ASL di Salerno, del Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, del Presidente dell’Ordine dei Medici e del rappresentante ANCI. L’incontro è servito soprattutto per approfondire e discutere le tematiche e le conseguenze possibili inerenti al Covid-19.











Soluzioni da condividere.

Un vertice necessario per cercare soluzioni. Atti preventivi e provvedimenti il più ampiamente condivisibili ed in linea con le indicazioni della Regione Campania e le direttive del Governo centrale. Fondamentale sarà una cabina unica di regia che scopo di gestire in maniera ottimale l’aspetto medico/epidemiologico e contenere quindi al minimo la diffusione del virus, non sottovalutando l’aspetto psico-sociale. L’emergenza non è cessata ma si deve necessariamente reagire tornando alla normalità ma con precauzione.