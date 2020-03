Scafati. Di Massa assessore “fantasma”, si alle deleghe, ma da consigliere

Resta a sei la Giunta, con Alfonso Di Massa consigliere delegato a Commercio, Personale e Polizia Municipale. Niente assessorato per il capogruppo di Fratelli D’Italia, che resta consigliere comunale. Il sindaco Cristoforo Salvati, dopo una lunga concertazione con l’interessato ha deciso comunque di affidargli le deleghe lasciate scoperte dalle dimissioni di Alfonso Fantasia, senza però portarlo nell’esecutivo cittadino. Una decisione voluta bilateralmente, perché lo stesso Di Massa, nonostante l’investitura ricevuta all’unanimità dal suo gruppo consiliare, non è mai stato convinto del tutto di fare il grande salto. Fedele alla promessa fatta in campagna elettorale: “resterò consigliere comunale”, il mister voti dell’ultima tornata elettorale sa bene che l’onore di diventare assessore comporta l’onere di dimettersi dal consiglio comunale. E siccome sullo stesso pendono ancora due avvisi di garanzia ancora non archiviati, in caso di rinvio a giudizio sarebbe stato certamente costretto a dimettersi, restando in questo modo fuori dall’amministrazione comunale, nonostante sia stato il consigliere più votato di tutti. Restano comunque altri 2 assessori iscritti sul registro degli indagati: Raffaele Sicignano e Peppino Fattoruso. Entrambi in relazione all’inchiesta sulle false certificazioni sulle incompatibilità condotta dalla Procura di Nocera Inferiore. Per entrambi, in caso di rinvio a giudizio, potrebbe scattare la revoca, nonostante il garantismo espresso dal sindaco. Lasciare la Giunta a sei del resto assume le vesti di un atto di garanzia a tutela dello stesso Di Massa, che in questo modo potrà aggiungersi anche in un secondo momento, senza costringere nessun eletto alle dimissioni. Praticamente un rinvio, e sarebbe questo il motivo per cui non è stata scelta nessuna tra Anna Conte e Nunzia Di Lallo. Una “poltrona al caldo” per l’ex democristiano. E’ però anche vero che il consigliere delegato non ha nessun potere perché la sua delega è un atto di pura rappresentanza. Per intenderci, l’assessore svolge poteri esecutivi ed amministrativi, avendo lui la diretta responsabilità della delega, nonché potere autonomo, gestionale e di firma. La stessa delega ad un consigliere comunale affida semplici funzioni collaborative di carattere generale, ma estranee a quelle competenze prettamente assessoriali. Il consigliere quindi non può essere chiamato a gestire direttamente un settore dell’amministrazione per conto del Sindaco perché si troverebbe contemporaneamente nella posizione di controllato (in quanto consigliere delegato) e di controllore (in quanto consigliere). E sempre in questi giorni Salvati ritornerà ad assegnare le deleghe al gruppo leghista composto da Serena Porpora e Giovanni Bottone. Per la giovane capogruppo pronte le deleghe alle politiche animaliste, e per il collega il Pip. Le deleghe furono ritirate dal primo cittadino quando i due, assieme ad Arcangelo Sicignano e Nicola Cascone, votarono contro le delibera Ex Equitalia in Consiglio Comunale. “E’ venuto meno il rapporto di fiducia” disse Salvati. Quella fiducia oggi è ritornata, assieme alle deleghe. Non solo, Cascone e Sicignano appena due settimane fa sono stati premiati con l’entrata in Giunta dell’avvocato Paolo Tedesco, loro diretta espressione, in sostituzione di Maria Pisani. Oltre a Bilancio e Contenzioso alla Tedesco fu assegnata anche la Pubblica Illuminazione, scorporandola dalla Manutenzione, detenuta dal vicesindaco Fattoruso. Una delega che oggi è stata richiesta indietro dal partito di Matteo Salvini, con Salvati, pare, pronto ad accontentarli. Non finisce qui, dal portavoce Enzo Porpora anche la richiesta di trasferire la delega alle Politiche Giovanili da Fattoruso alla figlia Serena, anagraficamente la più giovane di questa consiliatura.

Adriano Falanga