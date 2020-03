VIDEO – S.Egidio del M. Albino. Degrado Parco Pittoni: Strianese denuncia

Resta avvolto nel degrado il parco urbano dedicato alla memoria del Tenente dei Carabinieri Marco Pittoni. L’area verde attrezzata, con annesso parcheggio, realizzata qualche decennio fa in via Coscioni, nella frazione San Lorenzo a Sant’Egidio del Monte Albino, resta terra di nessuno.





















La denuncia.

A denunciare lo stato di degrado e della sua mancata messa in sicurezza, dopo nuovi e ripetuti atti di vandalismo, è la consigliera comunale della Lega Anna Pia Strianese. Un campo di bocce, aiuole, giostrine, una piazzetta da destinare a serate di spettacolo e un chiosco rimangono nell’incuria, l’abbandono e nell’indifferenza dell’amministrazione Carpentieri. La struttura di via Coscioni, che dista a pochi metri dall’istituto scolastico comprensivo, era desinata a diventare un precipuo luogo di aggregazione cittadino.









Terra di nessuno.

Oggi invece il parco sarebbe mal frequentato e preso di mira dai vandali che non hanno risparmiato dalla devastazione giostrine, suppellettili, arredi urbani e perfino il ponte in legno del laghetto completamente distrutto e reso insicuro. Anna Pia Strianese dopo essere stata sul posto lancia l’appello per la messa in sicurezza e il rilancio della struttura.