Cento candeline in fila per Nonna Michela nel giorno del suo compleanno speciale. Nata il 6 maggio del 1920, dolce, vivace e tanto forte oggi ha raggiunto un traguardo che inorgoglisce la città di Sarno che conta diversi centenari.

Colonna fondamentale.

Una colonna fondamentale della famiglia, punto di riferimento con i suoi racconti di vita vissuta, di sacrifici, di speranze. E’ nonna, bisnonna e trisavola e vive a casa della figlia Maria. Un sorriso aperto e sincero, chiamata dalla nipote Tiziana simpaticamente Fantaghirò. “Oggi la mia Fantaghiro’(nonna) compie 100 anni chi mi conosce di riflesso sa tutto di lei: cocciuta ancora adesso, simpatica perchè facciamo i selfie con le linguacce e adesso più che mai dolcissima perché … vaglielo a spiegare che nn ci possiamo nè abbracciare e nè baciare. Lei si che ha visto tutto”. Un secolo di storia e tante vicissitudini affrontate e superate.

I nipoti.

Auguri dai nipoti Nello, Salvatore, Michela e Tiziana; dai pronipoti Maria, Guerino, Claudia,Sara, Rocco e Benedetta. Ed il più piccolo della famiglia, Santiago 3 anni che l’ha resa trisavola. Auguri affettuosi giungono a nonna Michela anche dalla famiglia Scoppetta. Auguri da tutta la redazione di Sarno Notizie, dal direttore Rossella Liguori

GLI AUGURI DEL SINDACO GIUSEPPE CANFORA

Dei fiori per omaggiarla a nome della città. Così il sindaco, Giuseppe Canfora, ha salutato nonna Michela in questo giorno speciale.

“A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ho rappresentato a nonna Michela, nostra concittadina centenaria, e a tutti i suoi familiari, gli auguri sinceri per il brillante traguardo raggiunto. Purtroppo, a causa delle note disposizioni per l’attuale emergenza non è stato possibile festeggiare pubblicamente la neo-centenaria, come facciamo sempre, ma non ha voluto far mancare a nonna Michela il calore, l’affetto e la vicinanza di tutta la comunità”