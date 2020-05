Scafati. L’iniziativa: “Mascherine a 50 cent? Le stiamo regalando”

“Le mascherine chirurgiche le stiamo regalando, due per ogni cliente”. E’ il caso della farmacia “Cristinziano”. I presidi, evidentemente comprati in precedenza ad un prezzo differente, li stanno regalando

“Le mascherine chirurgiche le stiamo regalando, due per ogni cliente”. E’ partita ieri mattina la fase 2 a Scafati. Come è noto c’è l’obbligo di utilizzare le mascherine, e il Governo ha rassicurato sulla disponibilità delle mascherine chirurgiche con prezzo calmierato a 0,50 centesimi di euro. In città però non sembrano essere disponibili, non se ne trovano, e chi ne ha in giacenza preferisce regalarle. E’ il caso della farmacia “Cristinziano” su via Nazionale. I presidi, evidentemente comprati in precedenza ad un prezzo differente, li stanno regalando. “Al prezzo stabilito dal Governo preferiamo regalarle, fino ad esaurimento scorte”.











No alle mascherine da 50 centesimi.

Niente mascherine a 50 centesimi neanche alle 5 farmacie comunali. Chi pensava ad acquisti agevolati grazie al Consorzio Farmaceutico si è sbagliato, l’ente non è stato in grado di far fronte alla domanda di mascherine e disinfettanti alla pari delle strutture private. Nessuna disponibilità delle mascherine promesse dal Governo, però alla comunale del centro Plaza sono disponibili “quelle in garza, al prezzo di 5 euro per il pacco da 14 pezzi”. Nessuna disponibilità neanche alla centralissima “Bottoni” di piazza Vittorio Veneto.

Adriano Falanga