Angri. Busitalia: deviazione temporanea percorso linee 4-50-71-74-75

Limitazione temporanea.

Deviazione del percorso. Busitalia comunica che a seguito della chiusura temporanea di via Cervinia, con ordinanza n. 62/2020 del Comune di Angri per l’esecuzione lavori programmati sulla rete fognaria ci saranno delle variazioni sui percorsi dei bus.

Deviazioni per lavori in Via Cervinia.

Dalle ore 07.00 alle ore 18:00 di lunedì 4 maggio 2020, fino alla conclusione dei lavori e alla riapertura della strada con ripristino della regolare viabilità, vengono rese operative le seguenti modifiche temporanee di percorso nel comune di Angri, a carico delle linee indicate: Linee 4 Salerno-Pompei- 50 celere Salerno-Pompei- 71 Urbano Angri-74 S. Marzano-Castellammare-75 Pagani-Napoli n direzione Salerno: percorrono in alternativa via Dante Alighieri, via Badia per poi riprendere la tratta prevista.