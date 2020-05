Angri. Coronavirus. Stop alla spesa in ordine alfabetico

Stop alla spesa per lettera alfabetica.

Un guarito che fa scendere il numero dei positivi in città. Il sindaco in diretta social annuncia anche la soppressione della spesa in ordine alfabetico per sopravvenuta ordinanza regionale che in effetti libera dal lockdown gran parte della popolazione. Parte la fase due “inordine sparso” dice il primo cittadino. Stop a restrizioni anche per negozi di cancelleria e abbigliamento, autolavaggi e fiorai. Si può camminare senza vincoli di orari per attività motoria. Presto sarà attiva a Corso Italia anche l’USCA.





















Riapre anche il cimitero.

L’altra novità riguarda invece l’accesso contingentato al cimitero che a breve sarà regolato da un sistema di prenotazione telefonica con numero dedicato.











Delocalizzazione del Mercato del Sabato.

Altra novità potrebbe essere il definitivo spostamento del mercato settimanale dal Viale Leonardo da Vinci nello scalo ferroviario di Corso Vittorio Emanuele. I tecnici comunali stanno studiando la soluzione, l’area dovrà essere messa a norma tenendo contro delle indicazioni per il distanziamento sociale della fase2 e gli ingressi controllati.