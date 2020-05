Angri. Disposta la riapertura del cimitero

Il sindaco Cosimo Ferraioli, nella veste di massima Autorità di sanitaria locale e protezione civile del territorio, ha emanato un’ordinanza con decorrenza 6 maggio 2020, per la riapertura del cimitero comunale, per finalità di culto e per far visita ai defunti.

Gli orari previsti, in questo periodo di emergenza sanitaria, sono dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 11,00.

L’apertura viene regolamentata con norme importanti ai fini del contagio contro il coronavirus.

Evitare assembramenti, rispettare la distanza di sicurezza di un metro, indossare mascherine di protezione.

All’interno dell’area cimiteriale non potranno tenersi cerimonie funebri.

Nell’ordinanza si legge che le Confraternite e le Congregazioni dovranno effettuare la sanificazione delle aree di pertinenza, mentre le cappelle e le aree comunali, saranno sanificate dell’ente.

Aldo Severino