Angri. L’acconciatore Lello Napoli: “la nostra categoria rischia il disastro”

E il paese si rimette in moto o quasi. All’appello mancano ancora categorie significative ma ancora ferme nell’incertezza della ripartenza per distanziamento sociale. Chi è sopravvissuto alla pandemia ora rischia di soccombere alla conseguente crisi economica. Non si muore per virus ma si può certamente morire per fame. Intere categorie aspettano il via libera per potere rimettere in moto la loro macchina e alimentare anche tutto l’indotto connesso.





















Un intero settore in affanno.

Ad avvertire in modo pesante il blocco totale delle attività in questi due mesi sono stati proprio gli addetti del cosiddetto settore della “bellezza e del benessere” ovvero parrucchieri, barbieri, estetisti e del mondo fitness e wellness. Alcuni dei loro rappresentanti hanno avuto modo di chiarire univocamente le loro riserve a “Zona Rossa”, la room streaming, dedicata di Agro24, al COVID-19 (vedi la puntata).











Le preoccupazioni di Lello Napoli.

Nella room è stato presente anche Lello Napoli, hair stylist e acconciatore molto affermato ad Angri e nell’agro che si è fatto portavoce di un disagio e di una situazione ormai al limite della drammaticità. Ogni giorno passato con le serrande ancora tenute abbassate per ordinanza significa perdite irreparabili per tutto il settore. “Rischiamo il disastro. Non è più il problema di come accogliere il cliente, di ripartenza, di mascherine e di distanze. Il problema della nostra categoria ora ha radici ben più profonde, dopo oltre due mesi, non ha più la forza e la capacità di sostenere i costi di gestione. Molti purtroppo non potranno più alzare le serrande delle proprie attività. Oggi siamo tutti prigionieri dell’incertezza, si parla soltanto del problema mai della soluzione” afferma Lello Napoli.















Pronto alla ripresa.

“Come me in tanti hanno fatto ingenti investimenti sul territorio ed è necessario che le istituzioni locali prendano coscienza della nostra situazione” dice Lello Napoli. C’è voglia di reagire nelle sue parole e, approfittando dell’incertezza che tiene ancora bloccato l’intero settore, la settimana prossima Lello afferma che si attiverà per iniziare il processo di sanificazione, igienizzazione e messa in sicurezza degli ambienti della sua attività per non arrivare impreparato a un’eventuale modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella fase2. Lello Napoli vuole arrivare pronto alla data del 18 maggio sperando che ci sia un ravvedimento a ogni livello istituzionale. Lello vuole preventivamente guardare lontano e cercare una via d’uscita morbida da questo lungo incubo che ha cristallizzato oltre ogni misura le aspettative e gli orizzonti di attesa.

Luciano Verdoliva