Angri. L’idea: una movida protetta. Apriteci le piazze!

L'idea di Mimmo Esposito: una grande area, che potrebbe essere un parcheggio, una grande piazza o altro, per consentire la creazione ad hoc di strutture per aziende di ristorazione

Una buona idea quella di Mimmo Esposito, imprenditore e organizzatore dell’evento Okdoria fest, la festa della birra, che ogni anno coinvolge migliaia di persone con spettacoli gratuiti di forte richiamo. Esposito si fa promotore di un progetto ambizioso, ma non complicato da attuare, e lo propone a tutte quelle attività di ristorazione del territorio, che tra non molto, per via del distanziamento sociale, avranno ridotto la possibilità di poter lavorare. Soprattutto per quei locali che per la loro naturale ubicazione non possono sfruttare i loro spazi esterni perché ristretti o inesistenti.















La proposta di Esposito.

Ecco allora l’idea di Mimmo Esposito: una grande area, che potrebbe essere un parcheggio, una grande piazza o altro, per consentire di creare strutture idonee ad aziende di ristorazione, interessate al progetto. Un’area all’aperto, per esempio, di 4000 metri quadri, dove in tempi normali e seguendo le norme di sicurezza, possono entrare 4800 persone, nella stessa area, in questo periodo, se ne fanno entrare massimo 500, per poter avere il giusto distanziamento tra un tavolo e l’altro, e gestendo le entrate con eventuali prenotazioni e relativa app dedicata.











Un area protetta.

Un’area, recintata, sicura e “bonificata” sotto tutti i punti di vista, con un unico varco d’ingresso presidiato da personale di sicurezza, che controlla il corretto utilizzo di mascherine e di sistemi di protezione individuale, con eventuale possibilità anche della misurazione della temperatura corporea e con il quadro sempre chiaro del numero degli avventori presenti. Tutto ciò permetterebbe, in tutta serenità, di poter consumare la propria ordinazione, una volta raggiunto il proprio tavolo. Ovviamente ne gioverebbero anche i lavoratori coinvolti; anche loro infatti verrebbero impiegati rispettando norme e distanziamento di sicurezza. Tutto ciò porterebbe un ritorno al lavoro a pieno regime delle aziende, con la riassunzione di tutto il personale dipendente, cosa che non si potrebbe garantire con le restrizioni dei locali al chiuso.





















In sintesi un grande locale all’aperto, dove tante attività, in quanto il progetto è rivolto a tutti, possono continuare a lavorare offrendo i loro servizi in totale tranquillità e sicurezza per se stesse e per i loro avventori. Il progetto è proposto ai comuni, in primis ad Angri la sua città, ma anche a tutti i comuni della Regione. E come dice lui: “abbiamo bisogno di ripartire, garantendo la salute di tutti ma dobbiamo farlo al meglio delle nostre possibilità”

Aldo Severino.