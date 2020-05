Angri si prepara al primo consiglio comunale in videoconferenza.

Torna a riunirsi, quindi, in streaming, con l’utilizzo della piattaforma denominata “Cisco Webex Meetings”, il consiglio comunale di Angri, che sarà chiamato per la trattazione dell’ordine del giorno riguardante le misure sull’emergenza epidemiologica da covid-19 e per ciò che concerne le risorse da destinare a solidarietà sociale, controllo e contenimento contagio, nonché degli indirizzi programmatici e la variazione bilancio dell’esercizio del 2020 art. 175 d.lgs 267/2000, bilancio 2019-2021 esercizio provvisorio 2020.





















I punti da discutere.

Tutto fa riferimento alla delibera di Giunta numero 45 del 30 Aprile 2020 in cui, appunto, viene proposto al consiglio comunale di deliberare alcune variazioni di spesa tra le quali: lo stanziamento di: € 15000 per la fornitura alla cittadinanza di dispositivi di sicurezza individuale; € 10000 per agevolare l’insegnamento a distanza nella scuola dell’obbligo; € 5000 per l’acquisto di attrezzature e mezzi per la polizia locale, in particolare per l’acquisto di un drone; € 6000 euro per la copertura di spese di straordinario del personale di polizia locale; € 27000 per la sanificazione del territorio, degli uffici e degli altri spazi, e per raccolta degli smaltimenti dei rifiuti covid-19; € 20500 a disposizione del datore di lavoro per consentire l’acquisto dei dispositivi individuali di sicurezza per il personale in servizio; € 10000 per spese varie comunque correlate all’emergenza, in particolare al ruolo centrale assunto dalla comunicazione; € 30000, per fronteggiare eventuali possibile nuove ondate di emergenza che richiederebbero interventi immediati a salvaguardia della salute pubblica.











La video conferenza.

La novità, quindi, di questo Consiglio comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, è l’opportunità di potersi riunirsi in video conferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti ai consiglieri lo svolgimento delle proprie funzioni. Una novità che vedrà molti cittadini seguire, sul portale dell’ente, lo svolgersi dei lavori, in virtù del fatto che non potranno essere seguiti dal vivo presso la sede storica della casa del cittadino.

Aldo Severino.