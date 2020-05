Bomba a Scafati. Salvati scrive al Prefetto

“La notte scorsa si è verificato un episodio molto grave nella nostra città. Un negozio di via Martiri d’Ungheria ha subito danni considerevoli per l’esplosione di una bomba carta. Fatti del genere non dovrebbero mai accadere e ci preoccupano, non poco, perché mettono a rischio la sicurezza del nostro territorio”. Così il sindaco di di Scafati Cristoforo Salvati.

“I carabinieri della tenenza di Scafati, che ringrazio per la presenza costante e l’impegno, stanno lavorando per identificare i responsabili. Noi non abbasseremo la guardia e ci attiveremo da subito, nonostante l’emergenza sanitaria che stiamo fronteggiando, per far si che episodi del genere non capitino più – prosegue-. Domani stesso scriverò nuovamente al prefetto di Salerno Francesco Russo per denunciare quello che è successo, chiedendo di intervenire in qualche modo, anche con l’assegnazione di forze militari, che supportino le forze dell’ordine nelle attività di controllo della nostra città. La sicurezza di questo territorio resta la nostra priorità!”.