Coronavirus. Fase 2: 14enne senza mascherina multata a Salerno

Fase 2: 14enne senza mascherina multata a Salerno.

C’e’ anche una ragazzina di 14 anni tra le 15 persone, 10 uomini e 5 donne, individuate senza mascherina dalla polizia municipale di Salerno. Ognuna dovra’ sborsare 400 euro per saldare la sanzione amministrativa. Per la minorenne, provvederanno i suoi genitori. Nonostante rappresentino una bassa percentuale, nel capoluogo di provincia campano, c’e’ chi non rispetta le disposizioni richieste per contrastare la diffusione del coronavirus durante la fase due.

Segnalazioni varie.

Diverse sono le chiamate arrivate ai vigili urbani per segnalare assembramenti e la mancanza di rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I caschi bianchi hanno chiuso un negozio di generi alimentari di via Posidonia perche’ rimasto aperto durante un giorno festivo. Il giorno prima dell’avvio della fase due, invece, nei giardini del lungomare Marconi, sono state denunciate due persone per aver fornito false dichiarazioni in merito alla propria residenza. Difatti, dai controlli effettuati, entrambi risultavano essere residenti uno in provincia di Avellino e l’altro in provincia di Benevento.

Mentre proseguono i controlli in videochiamata delle persone sottoposte a quarantena, sono state notificate 4 ordinanze di chiusura di 30 giorni del prefetto ad altrettanti esercizi commerciali. Continuano i rientri, da fuori regione, nel Salernitano. Tra ieri e stamattina, sono arrivate 103 persone, di cui 23 residenti a Salerno, ma nessuno in stato febbrile.

AGI