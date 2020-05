Fase 2: a Salerno controlli in stazione e terminal bus

Presidiata la stazione ferroviaria e il terminal bus di piazza della Concordia per controllare i passeggeri in arrivo e in entrata. La situazione, al momento, e' sotto controllo

Verifiche in entrata ed uscita, attesi meno di 30 passeggeri.

Sono scattati questa mattina e proseguiranno per tutta la giornata i controlli disposti sul territorio provinciale di Salerno per contenere il rischio contagi in vista dell’inizio della fase 2. Presidiata la stazione ferroviaria e il terminal bus di piazza della Concordia per controllare i passeggeri in arrivo e in entrata. La situazione, al momento, e’ sotto controllo: i treni provenienti da fuori regione sono tre (uno proveniente da Roma che e’ gia’ arrivato in citta’ e altri due provenienti dal Nord) e porteranno a Salerno meno di trenta persone.

Sorveglianza ai varchi di entrata.

Gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale, alla protezione civile e al personale del 118 sorvegliano il varco d’accesso dello scalo ferroviario di piazza Vittorio Veneto, controllando sia le autocertificazioni che la temperatura corporea. All’esterno della stazione e in piazza della Concordia ci sono anche mezzi dell’unita’ mobile polivalente che potrebbero servire nel caso in cui, su segnalazione dei medici, dovra’ essere effettuato il test rapido.

