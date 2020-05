“ImpastiAMO in beneficenza”, Accademia Nazionale Pizza DOC e Lioniello realizzano un corso online per sostenere l’Associazione Regionale Leucemie Infantili

L’Accademia Nazionale Pizza DOC ed il “pizzaiolo con il cappello” Salvatore Lioniello insieme per sostenere le attività della ARLI – Associazione Regionale Leucemie Infantili attraverso il corso online “ImpastiAMO in beneficenza”.

L’iniziativa, realizzata dall’Accademia assieme al pizzaiolo Lioniello, servirà per raccogliere fondi da devolvere interamente all’A.R.L.I. Il corso online incentrato sull’impasto della “diversamente napoletana” di Salvatore Lioniello si terrà sabato 9 maggio a partire dalle ore 10.30. Un webinar di 2 ore dove si incontreranno oltre 100 iscritti. Tante massaie e casalinghe stanno aderendo in questi ultimi giorni ma anche pizzaioli professionisti da ogni parte del mondo.

Per partecipare all’eccezionale corso bisogna effettuare un bonifico di € 20 direttamente all’ARLI. Per maggiori informazioni, basta chiedere al numero 3395688563 o sulla pagina facebook/instagram dell’Accademia. L’evento si terrà sulla piattaforma web ZOOM.

“ImpastiAMO in beneficenza” non è il primo evento benefico organizzato dall’Accademia Nazionale Pizza DOC. Nel 2019, ad esempio, l’Accademia aveva realizzato l’evento “Pizza in Corsia” presso l’ospedale “Santobono – Pausillipon” di Napoli, con i docenti e pizzaioli impegnati a realizzare pizze assieme ai giovanissimi pazienti dell’ospedale partenopeo. Tutti gli eventi legati all’Academia, anche il Campionato Nazionale Pizza DOC, infatti, riservano sempre uno spazio alla beneficenza, al sostegno delle fasce più deboli e soprattutto all’ARLI. Se dovessero esserci ulteriori restrizioni anche nella prossima estate, inoltre, l’Accademia è già al lavoro per la realizzazione di un evento sul web per continuare la raccolta fondi in sostegno dei bambini e di adulti colpiti da malattie gravi e rare.

Sempre sul web si stanno tenendo i nuovi corsi dell’Accademia. Nonostante il periodo di lockdown ed il divieto ad incontrarsi in luoghi pubblici o privati a causa dell’emergenza Coronavirus, le attività dell’Accademia Nazionale Pizza DOC non si sono fermate. Grazie all’utilizzo di piattaforme come ZOOM, infatti, i corsi dell’Accademia sono diventati online, raccogliendo un numero enorme di aspiranti pizzaioli o pizzaioli affermati provenienti da ogni parte del mondo. Il vantaggio di questa nuova modalità, oltre a rispettare le normative vigenti in ambito igienico sanitario, è quello di poter avere un contatto diretto con il docente di turno lavorando, però, in un ambiente familiare come quello casalingo. Il tutto mantenendo il distanziamento sociale.

I corsi dell’Accademia Nazionale Pizza DOC sono rivolti a chi vuole entrare nel mondo del lavoro del pizzaiolo, a chi è già dentro e vuole perfezionarsi ma anche a semplici appassionati. Ogni corso dell’Accademia Nazionale Pizza DOC alterna lezioni pratiche a quelle teoriche. Gli istruttori insegnano le tecniche di impasto e di lievitazione, la scelta della farina più adatta per caratterizzare il gusto desiderato, quali sono gli ingredienti principali, come utilizzarli per ogni tipologia di impasto, come condire e farcire.

L’Accademia, inoltre, si prodiga anche per l’inserimento nel mondo del lavoro dei pizzaioli corsisti. Nell’ultimo anno, infatti, sono stati definiti degli accordi di collaborazione con importanti gruppi imprenditoriali, impegnati nel mondo delle pizzerie e della ristorazione in generale, con cui riusciremo a dare anche un’opportunità lavorativa ai corsisti.

Ma non si parla solamente di tecnica. I maestri pizzaioli, grazie alla loro enorme esperienza, danno suggerimenti ed informazioni sull’uso delle attrezzature, dei forni, dei tempi di cottura, e anche sulle tecniche di marketing ed utilizzo dei social.

Elementi oggi indispensabili per una pizza buona, sana e soprattutto riconoscibile.