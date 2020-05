Il monito. Coronavirus: Speranza “ci siamo ancora dentro, non è finita”

"Prevale in me la preoccupazione, perche' siamo dentro la crisi. Non vorrei che passasse il messaggio che tutto sia stato risolto. Ad affermarlo il ministro della Salute Speranza

ll monito. Coronavirus: Speranza “ci siamo ancora dentro, non è finita”.

“Prevale in me la preoccupazione, perche’ siamo dentro la crisi. Non vorrei che passasse il messaggio che tutto sia stato risolto. L’epidemia e’ in corso, domani parte una fase nuova e questo grazie ai comportamenti dei cittadini. Voglio ricordare che qualche settimana fa avevamo 4 mila persone in terapia intensiva, ora sull’indice di contagio siamo sotto 1, significa che l’epidemia si sta riducendo. Ma guai a pensare che sia tutto finito”. Ad affermarlo a Mezz’ora in piu’ su Raitre il ministro della Salute Roberto Speranza.

ITALPRESS