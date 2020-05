Nocera Inferiore. Accesso al cimitero, ecco le disposizioni

Accesso al cimitero, ecco le disposizioni del Comune.

Sarà consentito “l’accesso al civico Cimitero, fino al 17 maggio 2020, ai soli addetti per la celebrazione dei funerali e le operazioni cimiteriali di tumulazione ed esumazione, oltre ai

congiunti, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi all’aperto nel rispetto del divieto di assembramenti, con distanziamento minimo di l metro e indossando le protezioni delle vie respitatorie. Le suddette attività dovranno svolgersi in un tempo contenuto ma comunque adatto a garantite la dignità della celebrazione”.

Sarà consentito “l’accesso dell’utenza al civico Cimitero per far visita ai defunti, fino al 17 magg1o 2020, nel numero massimo di 30 persone per volta, nelle fasce orarie 8:00 – 12:00 e 15:00 – 17:30 e per un periodo massimo di 30 minuti al fine di consentire la più ampia possibilità di far visita ai

propd defunti”.

Misure cautelative.

“L’accesso al civico Cimiteto previsto dai punti 1 e 2, nonché l’eventuale attesa nel piazzale antistante in Cimitero, dovrà essere obbligatoriamente effettuato indossando ptotezioni delle vie respitatorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno unmetro tra i presenti e del divieto di assembramento – si legge nel provvedimento-. La vigilanza ed il controllo relativo al numero di ingressi, all’obbligo dell’adozione di mascherine ed al rispetto del distanziamento minimo di 1 metro nonché il divieto di assembramento viene demandato ai custodi in servizio”.