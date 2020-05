Ottaviano. Esplosione in fabbrica, un morto e due feriti

Un grave bilancio.

Esplosione a Ottaviano. Un bilancio pesante per l’esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri all’interno di uno stabilimento industriale che ha provocato un morto e due feriti, uno dei quali trasportato e ricoverato all’ospedale di Nola in condizioni preoccupanti.

L’esplosione.

L’esplosione è avvenuta nel pomeriggio di ieri e dopo lo scoppio, si è levata una colonna di fumo nero denso, visibile anche a grande distanza chilometrica. In via precauzionale il primo cittadino di Ottaviano Capasso ha chiesto alla cittadinanza tenere chiuse le finestre, in attesa dei rilievi dell’Arpac per verificare le condizioni dell’atmosfera circostante.