Scafati. Bomba nel cuore della notte sveglia la città

Un forte boato.

Ordigno esplosivo nel cuore della notte in Via Martiri D’Ungheria. La deflagrazione è stata violenta ed è stata avvertita nel raggio di alcuni chilometri. L’esplosione è avvenuta alle 3,00 circa di questa notte.

L’ordigno.

È l’ennesimo ordigno ai danni di un’attività commerciale, come da tempo si registra in città. Nel mirino è finito un negozio di articoli per l’infanzia. L’ordigno ha mandato in frantumi la porta in vetro esterna del locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi. Fonte scafati.info.